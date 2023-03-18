Ve netleşti! EYT başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? 2023 SGK EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? O tarihte...

EYT BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EYT başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sonuçların ilk başvuru yapıldıktan sonra 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Ayrıca EYT'de ilk maaşlar başvuru dilekçesi verilip süreç sona erdikten sonraki ay başından itibaren ödenecek.