Ve netleşti! EYT başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? 2023 SGK EYT başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? O tarihte...

EYT başvuru sonuçları hakkında sorgulamalar devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından başvuru işlemleri de başladı. E-Devlet ve SGK üzerinden yapılan başvuruların ardından EYT başvuru sonuçları sorgulama işlemleri de başladı. İşte EYT başvuru sonuç sorgulama ekranı...
EYT BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EYT başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sonuçların ilk başvuru yapıldıktan sonra 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Ayrıca EYT'de ilk maaşlar başvuru dilekçesi verilip süreç sona erdikten sonraki ay başından itibaren ödenecek.
EYT BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Emekli maaşının bağlandığını e-Devlet "Emekli Aylık Bilgisi" uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca maaş bağlandıktan sonra telefona SMS bildirimi de gelecektir.