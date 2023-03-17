Asgari ücret ara zammı için detaylar merak ediliyor. Asgari ücret desteğinde yeni zamlı tutarın TBMM'de yasalaşmasıyla birlikte ücret miktarı değişmişti. 2022 Temmuz ayından İtibaren geçerli olacak asgari ücrete ara zam yapılmıştı. Peki, 2023 yılında asggari ücrete ara zam gelecek mi? İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET ZAM HESABI
%25'lik zam yapılırsa 10.625 TL
Temmuz 2022'deki gibi %30'luk zam yapılırsa 11.050 TL
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Asgari ücrete ara zam beklentisi oluşunca konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na kadar gitmişti. Bakan Vedat Bilgin ise yakın geçmişte yaptığı açıklamalarda asgari ücrete ara zam düşüncelerinin olmadığını aktarmıştı.