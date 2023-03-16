SGK BUGÜN AÇIK MI, hafta sonu çalışıyor mu? Sosyal Güvenlik Kurumu Cumartesi açık mı? İstanbul, Ankara, İzmir SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2023!

EYT yasasının Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte başvurular başladı. 2 milyondan fazla kişi başvuru yapmak için SGK'ya akın ediyor. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyenler SGK çalışma saatleri hakkında aramalara başladı. Peki, SGK YARIN AÇIK MI, hafta sonu çalışıyor mu? Sosyal Güvenlik Kurumu Cumartesi açık mı? İşte detaylar...