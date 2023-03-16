EYT 3600 günden emekli olunur mu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, EYT kapsamında yaş sınırı aranmazken, düzenlemenin 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayacağı bildirmişti. Özellikle EYT'de prim günü eksik olanlar ,3600 günden EYT emeklilik kapsamını araştırıyor. Peki, 3600 günden emekli olunur mu? İşte detaylar...
EYT KAPSAMI
TBMM'de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. EYT'li SSK'lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR'lu ve Emekli Sandığı'na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.
SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.