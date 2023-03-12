SGK BUGÜN AÇIK MI, hafta sonu çalışıyor mu? Sosyal Güvenlik Kurumu Cumartesi açık mı? İstanbul, Ankara, İzmir SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2023!

EYT yasasının Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte başvurular başladı. 2 milyondan fazla kişi başvuru yapmak için SGK'ya akın ediyor. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyenler SGK çalışma saatleri hakkında aramalara başladı. Peki, SGK YARIN AÇIK MI, hafta sonu çalışıyor mu? Sosyal Güvenlik Kurumu Cumartesi açık mı? İşte detaylar...
SGK HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU, CUMARTESİ AÇIK MI?
SGK hafta sonu çalışmamaktadır. Cumartesi ve Pazar günü açık değildir. EYT başvuruları ile ilgili ek mesai açıklaması da yapılmamıştır. Konu ile ilgili açıklama yapıldığı takdirde haberimizde güncellemeyi görüntüleyebileceksiniz.
SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2023
Genel olarak Türkiye geneli çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.
08.30-12.30
13.00-17.00