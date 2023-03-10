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    • SGK
    • 10.03.2023 09:45
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    • 10.03.2023 09:45
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    Mart 2023 EYT 3600 emeklilik şartları, başvurular, maaş, prim günü ve tüm merak edilenler... EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu?

    EYT düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bu kapsamda kadınlarda 20 erkeklerde 25 yılını tamamlayanlar 5 bin gününü tamamladığı takdirde yaşı beklemeden emekli olabilme imkanından yararlanacak. Peki, 3600 günden emekli olunabilir mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu?

    EYT 3600 günden emekli olunur mu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, EYT kapsamında yaş sınırı aranmazken, düzenlemenin 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayacağı bildirmişti. Özellikle EYT'de prim günü eksik olanlar ,3600 günden EYT emeklilik kapsamını araştırıyor. Peki, 3600 günden emekli olunur mu? İşte detaylar...

    EYT KAPSAMI

    TBMM'de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. EYT'li SSK'lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR'lu ve Emekli Sandığı'na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.

    SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

    SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.

    BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.

        BAĞ-KUR'lu erkekler: 9000 prim günü.

        Emekli Sandığı'na tabi kadınlar: 7200 prim günü.

        Emekli Sandığı'na tabi erkekler: 9000 prim günü.

        3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN YARARLANABİLECEK Mİ?

        30 Ocak günü Meclis'e gelen EYT düzenlemesi ile 3600 prim günü kapsam dışında kaldı. Yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor. EYT şartları 1999 yılı öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacak.

        Yasanın Meclis'ten çıkışıyla birlikte 3600 prim günü için yeni bir gelişme söz konusu olabilir. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.
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        Haberler SGK Mart 2023 EYT 3600 emeklilik şartları, başvurular, maaş, prim günü ve tüm merak edilenler... EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu?
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