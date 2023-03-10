9.200 TL EYT desteği! 20.000 TL'ye ulaşacak! Primi indirimi + 3.750 TL ödeme! Kredi, promosyon yarışı başladı...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili kanunun yürürlüğe girmesiyle hem çalışanlar, hem de işverenler kredi ve promosyon hesabı yapmaya başladı.
3 BİN 753 TL PRİM İNDİRİMİ
EYT'lilerin emekli olduktan sonra aynı işyerinde otuz gün içinde yeniden işe başlaması durumunda destek priminde 5 puanlık indirim yapılacak. Emeklilik talebinde bulunulan tarihin ertesi günü destek primi ile yeniden işe giriş yapılabilecek.
Emeklilik sonrası sosyal güvenlik destek primi ile çalışanların emekli aylığında kesinti olmayacak. Asgari ücretle çalışan bir personel için 500 lira, kazancı tavandan bildirilen çalışan için de 3 bin 753 lira prim indirimi yapılacak.