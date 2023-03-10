Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 10.03.2023 10:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2023 10:33
    ABONE OL

    9.200 TL EYT desteği! 20.000 TL'ye ulaşacak! Primi indirimi + 3.750 TL ödeme! Kredi, promosyon yarışı başladı...

    EYT’den yararlanabilmek için prim ödemesi bulunan emekli adaylarına kredi imkânı sunarken işverenler de tazminat ödemesi için kredi alabilecek.. EYT ile emekli olan milyonlarca vatandaşın merak ettiği detaylar ortaya çıktı. Emeklilik talebinde bulunanlar ertesi gün destek primi ile işe giriş yapacak. Prim indirimi için 30 günlük süre işten çıkışın yapıldığı gün başlayacak. Emeklilik sonrası sosyal güvenlik destek primi ile çalışanların emekli aylığında kesinti olmayacak. İşte EYT son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr
    9.200 TL EYT desteği! 20.000 TL’ye ulaşacak!

    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili kanunun yürürlüğe girmesiyle hem çalışanlar, hem de işverenler kredi ve promosyon hesabı yapmaya başladı.

    3 BİN 753 TL PRİM İNDİRİMİ

    EYT'lilerin emekli olduktan sonra aynı işyerinde otuz gün içinde yeniden işe başlaması durumunda destek priminde 5 puanlık indirim yapılacak. Emeklilik talebinde bulunulan tarihin ertesi günü destek primi ile yeniden işe giriş yapılabilecek.

    Emeklilik sonrası sosyal güvenlik destek primi ile çalışanların emekli aylığında kesinti olmayacak. Asgari ücretle çalışan bir personel için 500 lira, kazancı tavandan bildirilen çalışan için de 3 bin 753 lira prim indirimi yapılacak.

        Prim indiriminden yararlanabilmek için öngörülen 30 günlük süre işten çıkışın yapıldığı günden itibaren başlayacak.

        BAĞ-KUR PRİMİ ÖDENMEYECEK

        Emeklilik talebinde bulunulan aydan sonra Bağ-Kur primi yatırılmayacak. Emeklilikten sonra işe devam edeceklerin emekli aylığında bir kesinti olmayacak.EYT kapsamında 30 Haziran'a kadar emekli olacak SSK ve Bağ-Kur'lular için en düşük aylık 5 bin 500 lira Emekli Sandığı kapsamında emekli olanların da 11 bin 850 lira olacak.

        İŞİNİ KURANDAN KESİLMİYOR

        Emekli olup, emekli aylığı bağlananların yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışmaya başlamaları durumunda yapılan kesintiye Sosyal Güvenlik Destek Primi deniliyor.

        Emekli olduktan sonra işçi statüsünde bir işverene bağlı olarak çalışanlardan SGDP kesintisi yapılıyorr.Kendi adına tarımsal faaliyette bulunanlardan, işçi olarak ya da devlet memuru olarak çalışıp emekli olduktan sonra kendi işini kuranlardan SGDP kesintisi yapılmıyor.

        Bankalar, ayrıca maaşını taşıyacak EYT'lilere yönelik promosyonlar için de seçenekler sunmaya başladı. Öte yandan işverene de tazminat ödemelerinde kolaylık sağlaması adına KGF destekli kredi paketleri sunuluyor.

            1- EYT KREDİSİ

            Bireysel müşterilerine EYT kredisi kullandıracak olan bankalar farklı faiz oranlarıyla kredi imkânı sunuyor. Akbank, EYT kredisi kullanacak müşterilerine yüzde 1.78'den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkânı sağlarken, Garanti BBVA'da oran yüzde 1.69'dan başlıyor. İş Bankası ise yüzde 1.84 faiz oranlarıyla EYT kredisi veriyor. DenizBank yüzde 1.48'den başlayan faiz oranlarıyla kredi verirken Yapı Kredi de, SGK prim borçlarına yönelik verilecek kredilerin faizi yüzde 2.09'dan başlıyor. Faiz oranları çekilecek miktar ve vade süresine göre değişiklik gösteriyor.

            2- EMEKLİ PROMOSYONUNA EYT'LİLER EKLENİYOR

            Emeklilere yönelik promosyonları olan bankalar EYT'lilerin emekli maaşlarını taşımalarına yönelik promosyonlarını da açıklamaya başladı. Bilindiği gibi emekli maaşlarını taşıyanların 3 yıl taahhütte bulunması gerekiyor. EYT'liler için ilk kampanya açıklayanlardan QNB Finansbank, 3 Mart 2023 tarihinden itibaren emekli maaşını taşıyan EYT'lilere 8.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatına ek olarak, CardFinans Emekli Kredi Kartı'na özel, Market ve Eczane harcamalarında yıllık 1.200 TL indirim ile toplamda 9.200 TL'lik nakit kazanma fırsatı sunduğunu duyurdu. Diğer bankaların da süreç içinde halihazırdaki emekli promosyonlarını EYT'lileri de kapsayacak şekilde çeşitlendirmesi bekleniyor.

            KIDEM TAZMİNATINA KGF DESTEKLİ KREDİ

            Ocak ayında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işverenlerin kıdem tazminatı ödemeleri için de Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli bir kredi paketi açıklamıştı. Söz konusu pakette EYT'ye 25 milyar TL'lik bir destek sağlanmıştı. 25 milyar TL'lik kefalet limitini haiz EYT Destek Paketi ile işverenlere EYT sürecinde kıdem tazminatı desteği sağlanıyor. Söz konusu paketin 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak.

            Paketle birlikte ödeme kabiliyetine göre işletmeler 5 grupta sınıflandırılıyor. En yüksek ödeme kabiliyetine sahip birinci grup ile en düşük ödeme kabiliyetine sahip beşinci grup firmalara destek verilmeyeceği bildirilirken, söz konusu destek ödemeleri fatura karşılığında yapılacak. Kefalet imkanının yüzde 60'ı üçüncü grup, yüzde 30'u ikinci, yüzde 10'u da dördüncü grupta yer alan firmalara kullandırılması bekleniyor. Destek paketinin ilerleyen süreçlerde talebe göre artırılması bekleniyor.

                SGK'DAN AÇIKLAMA

                SGK, bazı gazetelerde, 23 Mayıs 2002 itibarıyla 3 yıldan az hizmeti olan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberlerin yer aldığı aktarıldı. Resmi Gazete'de 3 Mart tarihinde 7438 sayılı Kanunla yayımlanan EYT düzenlemesiyle hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalıların yaş koşulunun kaldırıldığı hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

                "Kamuoyunda 'EYT Düzenlemesi' olarak adlandırılan Kanunun 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır, bu bağlamda söz konusu vatandaşlar da düzenleme kapsamındadır."
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                İşsizlik oranı açıklandı!
                Haberler SGK 9.200 TL EYT desteği! 20.000 TL'ye ulaşacak! Primi indirimi + 3.750 TL ödeme! Kredi, promosyon yarışı başladı...
                    SON DAKİKA