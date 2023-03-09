EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu? 9 Mart 2023 EYT 3600 emeklilik şartları, başvurular, maaş, prim günü ve tüm merak edilenler...

EYT düzenlemesi yürürlüğe girdi. Bu kapsamda kadınlarda 20 erkeklerde 25 yılını tamamlayanlar 5 bin gününü tamamladığı takdirde yaşı beklemeden emekli olabilme imkanından yararlanacak. Peki, 3600 günden emekli olunabilir mi? İşte detaylar...
EYT KAPSAMI
TBMM'de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. EYT'li SSK'lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR'lu ve Emekli Sandığı'na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.
SSK'lı kadınlar: 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
SSK'lı erkekler: 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.