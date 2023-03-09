EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu? 9 Mart 2023 EYT 3600 emeklilik şartları, başvurular, maaş, prim günü ve tüm merak edilenler...

3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN YARARLANABİLECEK Mİ?

30 Ocak günü Meclis'e gelen EYT düzenlemesi ile 3600 prim günü kapsam dışında kaldı. Yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor. EYT şartları 1999 yılı öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacak.