Emekli maaşı ve yaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

Emekli maaşı hesaplama işlemi ödenen prim miktarı gibi değişik kriterlere göre değişiyor. Hesaplamanın başında prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş geliyor. Gerekli koşulları sağlayan kişiler emekli olmaya hak kazanıyor. Türkiye'de 3 farklı sigorta sistemi bulunuyor. Peki, Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı ve yaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023
SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi bulunur. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.
SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunuyor.