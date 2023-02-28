Mart ayı ZAMLI AİLE DESTEK ödemeleri erken mi, ne zaman yatacak? 1,2,3,4,5,6 Mart 2023 ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞTİ! Aile destek ödemesi zammı ne kadar?

AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR OLDU?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.