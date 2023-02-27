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    • 27.02.2023 07:30
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    • 27.02.2023 07:30
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    25 Şubat 2023 EYT son dakika gelişmeleri neler? EYT ne zaman yasalaşacak? Kısmi emeklilik, borçlanma, prim gün... EYT SON DAKİKA

    EYT düzenlemesinin Şubat ayında yasalaşması ve ilk maaşların Mart ayında ödenmesi bekleniyordu. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından Meclis çalışmalarını erteledi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamasına göre, Meclis 28 Şubat günü açılacak.

    takvim.com.tr
    25 Şubat 2023 EYT son dakika gelişmeleri neler?

    EYT son dakika gelişmeleri merak ediliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ve artık son aşamaya kadar gelinen EYT düzenlemesinde son durum belli oldu. 28 Şubat'a kadar ara verilen meclis çalışmaları yeniden başlayınca ilk EYT görüşülecek.EYT düzenlemesinin Şubat ayında yasalaşması ve ilk maaşların Mart ayında ödenmesi bekleniyordu. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından Meclis çalışmalarını erteledi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamasına göre, Meclis 28 Şubat günü açılacak. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? İşte EYT son dakika gelişmeleri...

    EYT, TBMM KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

    EYT'DE SON DURUM: ÜÇÜNCÜ AŞAMA GERİDE KALDI!

    EYT düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı ve kabul edildi. Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçti. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.

        EYT İPTAL Mİ OLDU, ERTELENDİ Mİ?

        EYT, Meclis aşaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecekti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde gerçekleşen depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Meclis, çalışmalarına ara verdi.

        MECLİS AÇILIŞ TARİHİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

        AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.

        GÖZLER KRİTİK TARİH 28 ŞUBAT'TA!

        Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."

            EYT GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

            EYT görüşmelerinin 28 Şubat'ta Meclis açıldıktan sonra yapılması bekleniyor. Genel Kurul'daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

            EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

            EYT düzenlemesi ile ilk maaşların Mart ayında hesaplara yatırılması bekleniyordu. Fakat Kahramanmaaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Meclisin çalışmalarına ara vermesi nedeniyle ilk maaşların Nisan ayında ödenme ihtimali de bulunuyor. Konu ile ilgili yetkili makamlardan resmi bir açıklama yapılmadı.
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            Haberler SGK 25 Şubat 2023 EYT son dakika gelişmeleri neler? EYT ne zaman yasalaşacak? Kısmi emeklilik, borçlanma, prim gün... EYT SON DAKİKA
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