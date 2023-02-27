Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 27.02.2023 07:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.02.2023 07:31
    ABONE OL

    2023 SSK, BAĞKUR EYT son dakika GÜNCEL TAKVİM || EYT kısmi emeklilik, borçlanma, 3600 şartları, prim, maaşlar.... EYT son durum ne, ne zaman çıkacak?

    EYT son dakika gelişmeleri! Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen düzenleme ülkemizde yaşanan yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremi sonrası ilerleyemedi. Milli yas sebebiyle TBMM çalışmalarına ara verirken hak sahipleri EYT ne oldu, ertelendi mi, iptal mi sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EYT son durum ne, ne zaman çıkacak?

    EYT son dakika gelişmeleri! Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen düzenleme ülkemizde yaşanan yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremi sonrası ilerleyemedi. Milli yas sebebiyle TBMM çalışmalarına ara verirken hak sahipleri EYT ne oldu, ertelendi mi, iptal mi sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihine dikkat çekti:

    Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.

    EYT düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından milli yas ve afet bölgeleri için OHAL ilan edildi. Böylece yasanın TBMM sürecinin bir süre daha uzaması bekleniyor.

        EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasasından yararlanıp emekli olmak isteyen adaylar EYT başvuru tarihleri için gözlerini Meclis'e çevirdi. Başvurular, EYT yasasının TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alınmaya başlayacak. Koşulları yerine getiren kişiler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

        EYT'DE STAJ VE ÇIRAKLIK KAPSAMDA MI?

        Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırıldığını dile getirerek, stajyer ve çıraklar konusunda şöyle konuştu:

        "Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil."

        3600 EYT KAPSAMINDA MI?

        8 Eylül 1999 öncesi şartlarda 3600 prim günü ile SSK'lılar kısmi emeklilikten 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde yararlanıyordu. Şu anki mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. EYT yasası ile birlikte şartların yeniden 1999 öncesine dönmesini bekleyen 3600 günden emeklilik bekleyenler kanun teklifini inceliyor.

            Yayımlanan taslak metinde kısmi emeklilik şartlarına dair bir ibare yer almadı. Taslağa göre 3600 günden emeklilik EYT kapsamına alınmadı. Buna göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı devam ediyor. Ancak yasanın Meclis'ten çıkışıyla birlikte 3600 prim günü için yeni bir gelişme olabilir. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

            EYT EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

            Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 550 TL'ye çıkmıştı. EYT emekli maaşları hakkında AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, açıklamalar yaptı. Aydemir, EYT'de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, "SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira" dedi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Fatih Portakal’dan ’kan’ provokasyonu
            Haberler SGK 2023 SSK, BAĞKUR EYT son dakika GÜNCEL TAKVİM || EYT kısmi emeklilik, borçlanma, 3600 şartları, prim, maaşlar.... EYT son durum ne, ne zaman çıkacak?
                SON DAKİKA