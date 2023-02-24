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    • SGK
    • 24.02.2023 08:03
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    • 24.02.2023 08:03
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    Emeklilikte yaşa takılanlar için başvuru başladı mı? EYT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI || EYT ile emeklilik başvurusu ne zaman başlayacak?

    EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesinin ardından Resmi Gazete'de yasalaşması bekleniyor. Emekli olmak için bekleyen milyonlarca EYT'li de başvuruların ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki, EYT başvurusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EYT ile emeklilik başvurusu ne zaman başlayacak?

    EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesinin ardından Resmi Gazete'de yasalaşması bekleniyor. Emekli olmak için bekleyen milyonlarca EYT'li de başvuruların ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki, EYT başvurusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    EYT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

    EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuruları için gözler Meclis'e çevrildi. EYT düzenlemesinin yasalaşmasını bekleyen birçok kişi bir yandan da başvuruların başlayacağı tarihi merak ediyor. EYT'de kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacağı merak ediliyor.

    Akbaşoğlu açıklamasında, "En geç haftaya salı günü bu konuda Genel Kurul'da yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubatta yasalaşarak yürürlüğe girecek. Emeklilik başvuruları e-Devlet'ten yapılacak." ifadelerine yer verdi. Buna göre; EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte EYT başvuruları e-Devlet üzerinden Şubat ayında erişime açılacak.

        EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        EYT (emeklilik) başvuruları, Meclis'in kanun teklifini kabul etmesinin ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

        İşte adım adım EYT başvurusu;

        1. ADIM

        e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklayın.

        Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

        Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını" seçin.

        2. ADIM

        SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonu tıklayın.

        Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

        Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

            3. ADIM

            'Aylık alıyor mu?' sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.

            Son aşamada 'ileri' butonu ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.
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            Haberler SGK Emeklilikte yaşa takılanlar için başvuru başladı mı? EYT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI || EYT ile emeklilik başvurusu ne zaman başlayacak?
                SON DAKİKA