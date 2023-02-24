EYT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesinin ardından Resmi Gazete'de yasalaşması bekleniyor. Emekli olmak için bekleyen milyonlarca EYT'li de başvuruların ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki, EYT başvurusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuruları için gözler Meclis'e çevrildi. EYT düzenlemesinin yasalaşmasını bekleyen birçok kişi bir yandan da başvuruların başlayacağı tarihi merak ediyor. EYT'de kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacağı merak ediliyor.
Akbaşoğlu açıklamasında, "En geç haftaya salı günü bu konuda Genel Kurul'da yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubatta yasalaşarak yürürlüğe girecek. Emeklilik başvuruları e-Devlet'ten yapılacak." ifadelerine yer verdi. Buna göre; EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte EYT başvuruları e-Devlet üzerinden Şubat ayında erişime açılacak.