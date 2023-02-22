Komisyon görüşmelerinde 'EYT'de kademeli prim şartı' iddialarına AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu cevap verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT düzenlemesinin TBMM Genel Kurulu'na geleceği tarihi açıkladı. Peki, EYT emeklilik başvurusu ne zaman? İşte detaylar...
EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
EYT başvuruları, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında başlayacak. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek. Buna göre; EYT başvuruları, kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayacak.
EYT MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırmak istediklerini söyleyen Erdoğan, "Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir." açıklamasını yaptı.