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    • SGK
    • 15.02.2023 08:32
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    • 15.02.2023 08:32
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    2023 e-Devlet EYT BAŞVURU EKRANI || EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? EYT teklifi komisyonda görüşülmeye başlandı!

    Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, EYT düzenlemesini de içeren 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

    takvim.com.tr
    EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

    Komisyon görüşmelerinde 'EYT'de kademeli prim şartı' iddialarına AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu cevap verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT düzenlemesinin TBMM Genel Kurulu'na geleceği tarihi açıkladı. Peki, EYT emeklilik başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

    EYT kanun teklifi Komisyon'dan geçti

    EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    EYT başvuruları, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında başlayacak. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek. Buna göre; EYT başvuruları, kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayacak.

    EYT MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırmak istediklerini söyleyen Erdoğan, "Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir." açıklamasını yaptı.

        EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        EYT (emeklilik) başvuruları, Meclis'in kanun teklifini kabul etmesinin ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

        İşte adım adım EYT başvurusu;

        EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? Adım adım EYT başvurusu (2023 e-Devlet EYT başvuru ekranı) - 4

        1. ADIM

        e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklayın.

        Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

        Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını" seçin.

        2. ADIM

        SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonu tıklayın.

        Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

        Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

        3. ADIM

        'Aylık alıyor mu?' sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.

        Son aşamada 'ileri' butonu ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.

        EYT MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Muhammet Emin Akbaşoğlu, başvuruların ardından mart ayı içerisinde maaşların ödeneceğini duyurdu. Ocak ayında yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 5500 TL'ye çıktı.

            EYT ŞARTLARI NELER?

            EYT için 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak bulunuyor.
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            Haberler SGK 2023 e-Devlet EYT BAŞVURU EKRANI || EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? EYT teklifi komisyonda görüşülmeye başlandı!
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