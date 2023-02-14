Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmada son adım atılacak. Yaşanan deprem felaketi ardından milli yas ve OHAL ilanları ile TBMM'de görüşmelere ara verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Meclis açılış tarihi hakkında önemli bir açıklama yaptı.
EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihine dikkat çekti:
Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir." ifadelerini kullandı.
EYT düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından milli yas ve afet bölgeleri için OHAL ilan edildi. Böylece yasanın TBMM sürecinin bir süre daha uzaması bekleniyor.