EYT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesinin ardından Resmi Gazete'de yasalaşması bekleniyor. Emekli olmak için bekleyen milyonlarca EYT'li de başvuruların ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki, EYT başvurusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar...