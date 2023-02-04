Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenlemenin bu yıl 2 milyon 250 bin çalışanı doğrudan ilgilendirdiğini söyledi. Peki, Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 3.600 prim günü ile emekli olunur mu? İşte detaylar.
"PRİM GÜNÜNÜ DOLDURAN HERKES YAŞA TAKILMADAN EMEKLİ OLABİLECEK"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, açıklamasında özetle şunları söyledi;
"Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun."
"5 milyon çalışanı kapsayan EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunduk. 4 maddeden oluşan bir teklif. Teklif, yalın, sade, uygulanabilirliği basit, en genel şekilde hakları genişletici bir düzenlemeyi ihtiva ediyor. Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak."