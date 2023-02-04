MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK 2023?

Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zammın ardından maaş farklarının yatacağı tarih de belli oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.

AÇIKLAMA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2023 Yılı Ocak Dönemi Zam Farkları İle Harp veya Vazife Malullerinin 2022 Yılı Ek Ödemelerinin Ödenmesi" ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı.