EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? 2023 e-Devlet EYT BAŞVURU EKRANI || EYT teklifi komisyonda görüşülmeye başlandı!

İşte adım adım EYT başvurusu;

EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? Adım adım EYT başvurusu (2023 e-Devlet EYT başvuru ekranı) - 4

1. ADIM

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklayın.

Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını" seçin.

2. ADIM

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonu tıklayın.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

3. ADIM

'Aylık alıyor mu?' sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.

Son aşamada 'ileri' butonu ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.