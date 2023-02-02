EYT emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? 2023 e-Devlet EYT BAŞVURU EKRANI || EYT teklifi komisyonda görüşülmeye başlandı!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, EYT düzenlemesini de içeren 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
EYT başvuruları, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında başlayacak. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek. Buna göre; EYT başvuruları, kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayacak.
EYT MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti olarak bir an önce teklifi yasalaştırmak istediklerini söyleyen Erdoğan, "Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir." açıklamasını yaptı.