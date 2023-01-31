SGK işçi şikâyeti nereye nasıl yapılır? İŞKUR'a işvereni şikayet nasıl edilir? İşte sigortasız işçi çalıştırma şikayet süresi detayları haberimizde yer alıyor. İŞKUR üzerinden işveren şikayetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ALO 170 hattı kullanılır. SGK işçi şikâyetinde ya da İŞKUR üzerinden bulduğu bir işte farklı konular dolayısıyla şikayette bulunmak isteyen kişiler, talepleri doğrultusunda bu hattı kullanabilirler.

SGK Şikayet Gizliliği Nedir?

Şikayet gizliliği ilkesi, herhangi bir iş yerini ya da iş yerini Sosyal Güvenlik Kurumuna şikayet etmiş olan kişilerin şikayet ettikleri kurum tarafından öğrenilmemesi durumudur. Bu ilke sayesinde, şikayetçi olan taraflar gizli kalır ve işverene hiçbir şekilde bilgi verilmez. Şikayet eden kişilerin güvenliği açısından bu bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılmaması kurum tarafından uygun görülür.