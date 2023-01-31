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    • SGK
    • 31.01.2023 12:31
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    • 31.01.2023 12:31
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    SGK işçi şikâyeti nereye nasıl yapılır? İŞKUR’a işvereni şikayet nasıl edilir? İşte sigortasız işçi çalıştırma şikayet süresi

    Şikayet gizliliği ilkesi, herhangi bir iş yerini ya da iş yerini Sosyal Güvenlik Kurumuna şikayet etmiş olan kişilerin şikayet ettikleri kurum tarafından öğrenilmemesi durumudur. Bu ilke sayesinde, şikayetçi olan taraflar gizli kalır ve işverene hiçbir şekilde bilgi verilmez. Şikayet eden kişilerin güvenliği açısından bu bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılmaması kurum tarafından uygun görülür.

    takvim.com.tr
    SGK işçi şikâyeti nereye nasıl yapılır? İŞKUR’a işvereni şikayet nasıl edilir?

    SGK işçi şikâyeti nereye nasıl yapılır? İŞKUR'a işvereni şikayet nasıl edilir? İşte sigortasız işçi çalıştırma şikayet süresi detayları haberimizde yer alıyor. İŞKUR üzerinden işveren şikayetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ALO 170 hattı kullanılır. SGK işçi şikâyetinde ya da İŞKUR üzerinden bulduğu bir işte farklı konular dolayısıyla şikayette bulunmak isteyen kişiler, talepleri doğrultusunda bu hattı kullanabilirler.

    SGK Şikayet Gizliliği Nedir?

    Şikayet gizliliği ilkesi, herhangi bir iş yerini ya da iş yerini Sosyal Güvenlik Kurumuna şikayet etmiş olan kişilerin şikayet ettikleri kurum tarafından öğrenilmemesi durumudur. Bu ilke sayesinde, şikayetçi olan taraflar gizli kalır ve işverene hiçbir şekilde bilgi verilmez. Şikayet eden kişilerin güvenliği açısından bu bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılmaması kurum tarafından uygun görülür.

    İşyerini CİMER'E Nasıl Şikayet Edilir?

    Herhangi bir iş yerinin CİMER'e şikayet edilebilmesi için kullanılabilecek olan farklı kanallar mevcuttur. Bu kanallardan biri, CİMER resmi internet adresidir. Kişiler T.C. kimlik numaraları ile hangi iş yeri hakkında şikayette bulunmak istiyorlarsa o kurumu seçip şikayetlerini yazarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bununla beraber e-devlet sistemi üzerinden de CİMER şikayetleri kabul edilir. E-devlet şifresi bulunmayan veya internet üzerinden şikayet etmek istemeyen kişiler, 0312 525 55 55 numarası üzerinden Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine ulaşabilir, 0312 525 58 31 numarası üzerinden de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine faks gönderebilirler.

    Ruhsatsız İşyeri Şikayet Hattı Numarası Kaçtır?

    Ruhsat sahibi olmayan bir iş yerinin şikayet edilebilmesi için ALO 189 numarası kullanılır. T.C. Maliye Bakanlığına bağlı hizmet vermekte olan bu numara, sadece ruhsatsız işlemlerin yapıldığı bilinen iş yerleri ve işverenler için kullanılır. SGK işçi şikâyetinde bulunmak isteyen kişilerin bu numarayı aramamaları gerekir.

        Alo 170 Şikayet Gizliliği Nasıl Yapılır?

        İşçilerin iş verenlerini şikayet edebildikleri ALO 170 hattı üzerinden şikayette bulunmak isteyen ancak kimliğinin açığa çıkmasını istemeyen kişilere verilen hizmete şikayet gizliliği adı verilir. İşçi, kimliğini ALO 170 hattında çalışan personellere vererek ya da arzusunda göre vermeyerek şikayette bulunabilir. Sigortasının yapılmasını istemesine rağmen sigortasını yapmayan işverenlerin ya da maaşını resmi olarak gösterilenden düşük veren işverenler için bu numara kullanılabilir ve kişiler kimlik beyanında bulunmak zorunda değildir. Kimliklerinin gizli kalması için herhangi bir şey yapılmasına gerek yoktur. Kişiler, kimliklerini ve kişiliklerini belirtmekle yükümlü değillerdir.

        ALO 170 Şikayet Ne Zaman Sonuçlanır?

        ALO 170 hattı üzerinden sağlanmış olan tüm şikayetlerin işleme koyulma süresi, ortalama 3 gündür. Kişiler bu hatta hangi konu ile ilgili bir şikayette bulunmuş olurlarsa olsunlar, işlemleri 3 gün içinde başlatılır ve şikayetleri konusunda gerekli görülen tüm işlemler yapılmaya başlanır.

        Sigortasız İşçi Çalıştırma Şikayet Süresi Ne Kadardır?

        İşçilerine sigorta yapmadan çalıştıran işverenler için yapılabilecek olan şikayet süresi, 5 yıldır. Herhangi bir iş yerinde çalışmakta olan ancak söylemelerine rağmen sigortalarını hiçbir şekilde yapmamış olan işverenler, işçileri tarafından 5 yıl süre boyunca şikayet edilebilirler. Bu süre, ilgili iş yerinden ayrılmış olan çalışanlar için de geçerlidir. İşvereninin kendine sigorta yapmadan çalıştırdığını kanıtlayacak belgelere sahip olan her çalışan, işlerinden ayrılmış olsalar dahi 5 yıl boyunca eski işverenleri hakkında da şikayette bulunabilirler.

        İŞKUR'A İşvereni Şikayet Nasıl Edilir?

        İŞKUR üzerinden işveren şikayetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ALO 170 hattı kullanılır. SGK işçi şikâyetinde ya da İŞKUR üzerinden bulduğu bir işte farklı konular dolayısıyla şikayette bulunmak isteyen kişiler, talepleri doğrultusunda bu hattı kullanabilirler.
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        Haberler SGK SGK işçi şikâyeti nereye nasıl yapılır? İŞKUR’a işvereni şikayet nasıl edilir? İşte sigortasız işçi çalıştırma şikayet süresi
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