Emeklilikte yaşa takılanlar için başvuru başladı mı? EYT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI || EYT ile emeklilik başvurusu ne zaman başlayacak?

EYT başvurusu için kritik sürece girildi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişi hemen emekli olabilecek.