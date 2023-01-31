Emeklilikte yaşa takılanlar için başvuru başladı mı? EYT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI || EYT ile emeklilik başvurusu ne zaman başlayacak?

EYT başvurusu için kritik sürece girildi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişi hemen emekli olabilecek.
EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuruları için gözler Meclis'e çevrildi. EYT düzenlemesinin yasalaşmasını bekleyen birçok kişi bir yandan da başvuruların başlayacağı tarihi merak ediyor. EYT'de kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacağı merak ediliyor.
Akbaşoğlu açıklamasında, "En geç haftaya salı günü bu konuda Genel Kurul'da yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubatta yasalaşarak yürürlüğe girecek. Emeklilik başvuruları e-Devlet'ten yapılacak." ifadelerine yer verdi. Buna göre; EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte EYT başvuruları e-Devlet üzerinden Şubat ayında erişime açılacak.