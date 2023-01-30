2023 emekli intibak zammı hakkında detaylar merak ediliyor. 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular, intibak için Meclis'i bekliyor. Bu kapsamda, emeklilik şartlarında standart sağlandıktan sonra maaş bağlama sistemi de eşitlenmiş olacak. Peki, 2023 emekli intibak zammı ne kadar? İşte detaylar...