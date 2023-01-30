Emeklilik dilekçesi hakkında aramalar hız kazandı. Emeklilik başvurusu e-devlet ya da iadeli taahhütlü posta ile emeklilik tahsis talep formu doldurularak yapılabilir. İşte adım adım emeklilik başvurusu ve dilekçe örneği...
E-DEVLET EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
SGK tarafından paylaşılan videoda adımlar şöyle anlatıldı:
e-Devlet girişi yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesine tıklanacak.
Ekrandaki 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak.
Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.
SSK kapsamında aylık talepe edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında ise '4B Bağkur' seçilecek.
Sonra altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak.
TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.
Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.
Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.
Aylık alıyor mu?' sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.
Sonraki 'ileri' butonuna basılacak ve 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.