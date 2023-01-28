TARİH NETLEŞTİ! 2023 emekli memur ZAM FARKI ne zaman yatacak? Hesaplara yatıyor! 1, 2, 3,4,5 Şubat 2023 memur ve emekli MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ....

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam farkı müjdesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. 15 günlük zam farkının yatacağı tarihi açıklayan Bakanlığın duyurusunun ardından memur ve emekliler, 15 günlük zam farkını hesaplarda göreceği anı bekliyor.
MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK 2023?
Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zammın ardından maaş farklarının yatacağı tarih de belli oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.
AÇIKLAMA GELDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2023 Yılı Ocak Dönemi Zam Farkları İle Harp veya Vazife Malullerinin 2022 Yılı Ek Ödemelerinin Ödenmesi" ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"I-Aylık ve Ek Gösterge Farkı Ödemesi
5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.
Buna göre; Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında
aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 Milyar TL'dir.
5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.