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    • SGK
    • 28.01.2023 16:57
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    • 28.01.2023 16:57
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    TARİH NETLEŞTİ! 2023 emekli memur ZAM FARKI ne zaman yatacak? Hesaplara yatıyor! 1, 2, 3,4,5 Şubat 2023 memur ve emekli MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ....

    Emekli ve memur zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında emekli zam farkı ne zaman yatacak sorusu yer alıyor. Tarih netleşti! Zam farkları hesaplara yatmaya başlıyor. Peki, 2023 emekli memur zam farkı ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2023 emekli memur zam farkı ne zaman yatacak?

    Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam farkı müjdesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. 15 günlük zam farkının yatacağı tarihi açıklayan Bakanlığın duyurusunun ardından memur ve emekliler, 15 günlük zam farkını hesaplarda göreceği anı bekliyor.

    MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK 2023?

    Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zammın ardından maaş farklarının yatacağı tarih de belli oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.

    AÇIKLAMA GELDİ

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2023 Yılı Ocak Dönemi Zam Farkları İle Harp veya Vazife Malullerinin 2022 Yılı Ek Ödemelerinin Ödenmesi" ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı.

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "I-Aylık ve Ek Gösterge Farkı Ödemesi

    5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.

    Buna göre; Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

    Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

    Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

    Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

    Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

    aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 Milyar TL'dir.

    5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.

        II- 2022 Yılı Ek Ödemesi

        5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79'uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 Milyon TL'dir.

        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILIYOR?

        SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları farklı günlerde ödeniyor. SSK emeklilerinin maaşları her ayın 17-ile 26'sı arasında TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılıyor. Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara yatırılıyor.

        SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak

            BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

            Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

            Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

            Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

            Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

            Öte yandan maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

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            Haberler SGK TARİH NETLEŞTİ! 2023 emekli memur ZAM FARKI ne zaman yatacak? Hesaplara yatıyor! 1, 2, 3,4,5 Şubat 2023 memur ve emekli MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ....
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