EYT emekli maaş miktarı yıllara göre değişecek mi? EYT'de aylık bağlama oranı nasıl hesaplanır? EYT 2023 MAAŞ TAZMİNAT HESAPLAMA!

EYT'lilerin merak ettiği konuların başında maaşlar yer alıyor. Bu ay Meclis'e geleceği ifade edilen EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Bilindiği üzere maaşlar 4A, 4B ve 4C dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu kapsamda EYT'liden talep edilenler SGK sayfası üzerinden paylaşılıyor. Peki, EYT'de aylık bağlama oranı nasıl hesaplanır? EYT emekli maaş miktarı yıllara göre farklılık gösterecek mi? EYT 2023 MAAŞ TAZMİNATHESAPLAMA!
EYT'Lİ EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar, emeklilik hakkını elde edip ilk maaşlarını alacakları zaman normal bir çalışandan daha fazla gelir elde edecek. Bunun nedeni ise SGK primlerinde saklı. EYT'li bir bireyin ne kadar maaş alacağı konusuna değinen Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, "Ortalama 10 bin TL kazanan bir çalışan için hesaplamanın detayları şu şekilde. Normal bir çalışan için 10 bin TL den yüzde 14 SGK işçi payı, yüzde 1 işsizlik primi sigortası olmak üzere toplamda yüzde 15 oranında SGK kesintisi yapılmaktadır. Bu kişi emekli olup çalışmaya devam ederse alacağı ücretteki SGK primi kesintileri değişecek. Emeklilerden yüzde 1 oranında işsizlik sigortası primi alınmıyor. Sadece yüzde 7,5 oranında SGK kesintisi yapılıyor" dedi.
Matrah hesaplamasının önemine vurgu yapan Karakaş, "Dolayısıyla maaş hesaplamasında matrah 10 bin liraysa çalışanın cebine 8 bin 500 lira net ücret girecek. EYT'li emekli çalışanın cebine girecek rakam ise 9 bin 250 lira. Emekliler normal çalışanlara göre SGK primleri düşük olduğu için daha yüksek maaş almaktadırlar." ifadelerini kullandı.