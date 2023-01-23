E-devlet 4A-4B-4C emeklilik başvurusu nasıl yapılır, başvuru sorgulama - Emeklilik tahsis ve talep formu nasıl doldurulur?

Emeklilik Tahsis Ve Talep Formu Nedir?

Emeklilik tahsis formu, sigortalı olan birinin vefat etmesi durumunda, hak sahiplerinin kendilerinden maaş, evlenme ve cenaze yardımı gibi almak istedikleri zamanlarda başvuruları esnasında teslim etmeleri gereken bir formdur. Bu forma vefat eden emekli kişinin bazı bilgilerinin yer alması gereklidir. Bu bilgiler, T.C. kimlik numarası, ad ve soy ad, sigorta sicil numarası ve vefat edenin emeklilik tahsis numarasıdır.