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    • SGK
    • 23.01.2023 08:03
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    • 23.01.2023 08:03
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    Bağkur, SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2023 memur, emekli %30 zamlı aylıklar! NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

    4/A statüsünde (SSK'lı) sigortalı olan kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin prim gün sayısını doldurmaları gerekiyor. SGK'nın hizmete sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu ile emekli maaşı hesaplaması üzerinden tablo görünüyor.

    takvim.com.tr
    NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

    EYT düzenlemesiyle beraber araştırılan konulardan biri oldu. EYT'de 1999 öncesi sigortalı olma ve 5000 prim gün şartını karşılayan vatandaşlar EYT ile emekliliğe hak kazanabilecek. Bu nedenle birçok kişi maaş hesaplamalarına başladı. Bağkur, SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ekranı en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte emekli maaş hesaplama ekranı...

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    EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

    SGK'nın hizmete sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu ile maaşlar hesaplanabiliyor. 4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

    4A MAAŞ HESAPLAMA

    4B MAAŞ HESAPLAMA

    4C MAAŞ HESAPLAMA

    OCAK GÜNCELLEMESİ GELDİ

    Maaşlara yapılan zamlar ardından SGK'ya bağlı emekli maaşı hesaplama ekranına da ocak güncellemesi geldi.

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        EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

        Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

        Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

        EMEKLİ MAAŞ HESABINDA İSTENEN BİLGİLER

        uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;

        T.C Kimlik numarası,

        SSK Sicil Numarası,

        Baba adı,

        Nüfus il,

        Doğum tarihi bilgileri.

        'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.
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        Haberler SGK Bağkur, SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2023 memur, emekli %30 zamlı aylıklar! NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?
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