1999- 2000 yılında sigortalı olan ne zaman, kaç yaşında emekli olur? EYT 2000-2002-2008 yıllarını kapsar mı? EYT yaş, prim, yıl, maaş hesaplama!

EYT son dakika gelişmeler hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan bugün EYT müjdesini duyurdu ve gerekli şartları açıkladı. Buna göre, EYT düzenlemesi ile birlikte 9 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan kadınlar 20 yıl, erkekler ise 25 yıl çalışma ve prim gün sayısı şartını doldurduklarında yaşı beklemeden emekli olacak. Peki, EYT 2000-2002-2008 yıllarını kapsar mı? 1999- 2000 yılında sigortalı olan ne zaman, kaç yaşında emekli olur? EYT yaş, prim, yıl, maaş hesaplama!
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemenin nasıl olacağını açıkladı.
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.