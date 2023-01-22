Son dakika EYT haberleri! EYT yasalaştı mı, hangi tarihte Meclis'e gelecek? EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

Ev kadınları ve primi eksik olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada prim en düşük 3 bin 202 lira 56 kuruş oldu. 18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor.

EVDE ÜRETENLER

Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primi de aylık 3 bin 202 lira 56 kuruşa yükseldi. Evde ürettiği el emeği ürünlerini satanlar vergi muafiyetinden yararlanırken, sigorta primini yatırarak emekli de olabiliyor.