Son dakika EYT haberleri! EYT yasalaştı mı, hangi tarihte Meclis'e gelecek? EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

Son dakika... EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak sorusuna yanıt geldi. EYT'de son durum takip edilmeye devam ederken flaş bir açıklama geldi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT'li olarak bilinen vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Yeni bir açıklama da AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu EYT'lileri ilk maaşlarını o tarihle alacağını müjdeledi.
EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?
EYT'liler, maaşlarını Mart ayında alacak. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu ''EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?'' sorusuna ''Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak.'' yanıtını verdi.
EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELİYOR?
2023 yılının ilk Kabine Toplantısı 9 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan EYT'nin yakında Meclis'e geleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"28 Aralık'ta yeni emeklilik düzenlemesinin müjdesini kamuoyu ile paylaştık. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz."
5,7 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT düzenlemesi taslak metninin de bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.