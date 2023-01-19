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    • SGK
    • 19.01.2023 08:30
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    • 19.01.2023 08:30
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    EYT yasalaştı mı, hangi tarihte Meclis'e gelecek? EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? Son dakika EYT haberleri!

    Son dakika... EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak sorusuna yanıt geldi. EYT'de son durum takip edilmeye devam ederken flaş bir açıklama geldi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT'li olarak bilinen vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Yeni bir açıklama da AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu EYT'lileri ilk maaşlarını o tarihle alacağını müjdeledi.

    takvim.com.tr
    EYT’liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

    Son dakika... EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak sorusuna yanıt geldi. EYT'de son durum takip edilmeye devam ederken flaş bir açıklama geldi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT'li olarak bilinen vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimizin takdirine sunuyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Yeni bir açıklama da AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu EYT'lileri ilk maaşlarını o tarihle alacağını müjdeledi.

    EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

    EYT'liler, maaşlarını Mart ayında alacak. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu ''EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?'' sorusuna ''Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak.'' yanıtını verdi.

    EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELİYOR?

    2023 yılının ilk Kabine Toplantısı 9 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan EYT'nin yakında Meclis'e geleceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "28 Aralık'ta yeni emeklilik düzenlemesinin müjdesini kamuoyu ile paylaştık. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz."

    5,7 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT düzenlemesi taslak metninin de bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca Meclis'e gönderilmesi bekleniyor.

        EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

        2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

        EYT'DE KIDEM TAZMİNATI

        EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek.

        EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.

        EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

        EYT'LİLER, PRİMİ TAMAMLAMAK İSTEYENLER DİKKAT!

        Hazırlığı yapılan EYT düzenlemesiyle birlikte eksik primleri tamamlamak önem kazandı. En kolay yol borçlanma. Borçlanma imkanı olmayanlardan çalışmayanların yardımına isteğe bağlı sigorta yetişiyor. Şoförlük, bakıcılık, ev temizliği ve part-time iş yapanlar da eksik günleri tamamlayabiliyor. Prim tutarları yeni asgari ücretle birlikte değişti. İşte emeklilik için ödenecek tutarlar...

        Ev kadınları ve primi eksik olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada prim en düşük 3 bin 202 lira 56 kuruş oldu. 18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor.

        EVDE ÜRETENLER

        Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar ile esnaf muaflığından yararlanan kadınların ödeyeceği isteğe bağlı sigorta primi de aylık 3 bin 202 lira 56 kuruşa yükseldi. Evde ürettiği el emeği ürünlerini satanlar vergi muafiyetinden yararlanırken, sigorta primini yatırarak emekli de olabiliyor.

            BORÇLANMA İMKANI DA VAR

            Aralık'ta başvuranlar doğum, askerlik borçlanması için en az günlük 69,02, aylık 2 bin 70 lira 72 kuruş öderken, bu aydan itibaren başvuranların yatıracağı tutar değişti. Bu ay borçlanma başvurusunda bulunanlar borçlanmaya günlük en düşük 106,75, en yüksek 800,64 lira ödeyecek. 1 aylık borçlanma için de en az 3 bin 202 lira ödenmesi gerekecek. Kadınlar doğumdan sonra çalışmadıkları süreyi (en çok 2 yıl) borçlanabilirken, en çok 3 çocuk için bu imkandan yararlanıyor. Doğumların da sigortalı olduktan sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Askerlik borçlanması ise sigortalı olmadan önce yapılmışsa sigorta başlangıcını erkene çekip prim gün sayısını artırıyor. Sigortadan sonra askerlik yapılmışsa yapılacak borçlanma sadece prim kazandırıyor.

            BAKICILAR, TEMİZLİK YAPANLAR NE ÖDEYECEK?

            Bakıcı, temizlikçi gibi ev işlerinde aynı işverenin yanında ayda 10 günden az çalışanlar da primini kendi ödeyebiliyor. Emekli olmak isteyenlerin bu kapsamda ödeyeceği aylık prim tutarı yeni asgari ücretle birlikte 3 bin 252 lira 60 kuruş oldu. Eksik günlerini bu şekilde 30 güne tamamlayanların primleri 4/1-a (SSK) kapsamında sayılıyor.

            KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR DİKKAT!

            Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerin yatıracağı tutar da değişti. Aylık kazanç alt sınırına göre işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler aylık 3 bin 202 lira 56 kuruş, işsizlik sigortası primi ödeyecekler de 3 bin 502 lira 80 kuruş üzerinden gün sayısına göre ödeme yapıyor.

            ŞOFÖRLER DE TAMAMLAYABİLİYOR

            Taksi, dolmuş ve toplu taşıma araçlarında çalışanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar, eksik primlerini tamamlayabiliyor. İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler en az 3 bin 252 lira 60 kuruş prim yatırıyor.
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            Haberler SGK EYT yasalaştı mı, hangi tarihte Meclis'e gelecek? EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? Son dakika EYT haberleri!
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