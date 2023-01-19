Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 19.01.2023 08:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.01.2023 08:04
    ABONE OL

    EYT emekli maaş miktarı yıllara göre değişecek mi? EYT'de aylık bağlama oranı nasıl hesaplanır? EYT 2023 MAAŞ TAZMİNAT HESAPLAMA!

    EYT'lilerin merak ettiği konuların başında maaşlar yer alıyor. Bu ay Meclis'e geleceği ifade edilen EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Bilindiği üzere maaşlar 4A, 4B ve 4C dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu kapsamda EYT'liden talep edilenler SGK sayfası üzerinden paylaşılıyor. Peki, EYT'de aylık bağlama oranı nasıl hesaplanır? EYT emekli maaş miktarı yıllara göre farklılık gösterecek mi? EYT 2023 MAAŞ TAZMİNATHESAPLAMA!

    takvim.com.tr
    EYT’de aylık bağlama oranı nasıl hesaplanır?

    EYT'lilerin merak ettiği konuların başında maaşlar yer alıyor. Bu ay Meclis'e geleceği ifade edilen EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Bilindiği üzere maaşlar 4A, 4B ve 4C dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu kapsamda EYT'liden talep edilenler SGK sayfası üzerinden paylaşılıyor. Peki, EYT'de aylık bağlama oranı nasıl hesaplanır? EYT emekli maaş miktarı yıllara göre farklılık gösterecek mi? EYT 2023 MAAŞ TAZMİNATHESAPLAMA!

    EYT'Lİ EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar, emeklilik hakkını elde edip ilk maaşlarını alacakları zaman normal bir çalışandan daha fazla gelir elde edecek. Bunun nedeni ise SGK primlerinde saklı. EYT'li bir bireyin ne kadar maaş alacağı konusuna değinen Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, "Ortalama 10 bin TL kazanan bir çalışan için hesaplamanın detayları şu şekilde. Normal bir çalışan için 10 bin TL den yüzde 14 SGK işçi payı, yüzde 1 işsizlik primi sigortası olmak üzere toplamda yüzde 15 oranında SGK kesintisi yapılmaktadır. Bu kişi emekli olup çalışmaya devam ederse alacağı ücretteki SGK primi kesintileri değişecek. Emeklilerden yüzde 1 oranında işsizlik sigortası primi alınmıyor. Sadece yüzde 7,5 oranında SGK kesintisi yapılıyor" dedi.

    EYT ÇIKTI! ŞARTLAR BELLİ OLDU! Askerlik, doğum, staj ve kısmi emeklilik...

    Matrah hesaplamasının önemine vurgu yapan Karakaş, "Dolayısıyla maaş hesaplamasında matrah 10 bin liraysa çalışanın cebine 8 bin 500 lira net ücret girecek. EYT'li emekli çalışanın cebine girecek rakam ise 9 bin 250 lira. Emekliler normal çalışanlara göre SGK primleri düşük olduğu için daha yüksek maaş almaktadırlar." ifadelerini kullandı.

        EYT EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

        Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) maaş hesaplaması, birçok kriter göz önünde bulundurularak yapılır. Bu kriterler içerisnde çalışılan gün sayısı, prim ödemesi gibi maddeler bulunur. Söz konusu maddeler ışığında EYT'linin de emekli maaşlarında değişiklik gözlemlenir. Sosyal Güvenlik Kurumu da (SGK) resmi web sitesinde bulunan maaş ve emeklilik zamları hususunda net bir ifade kullanmadan emekli olduğunuz taktirde elde edeceğiniz maaş hakkında sizi bilgilendiriyor.

        EYT MAAŞI HESAPLAMA 2023

        Bildiğiniz üzere maaşlar 4A, 4B vE 4C dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu kapsamda EYT'liden talep edilenler ise uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap web sayfası üzerinden paylaşılıyor. 4A maaş hesaplaması yapmak için sizden istenen bilgiler arasında, T.C Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi bilgileri var. Bu bilgileri doldurduktan sonra 'Sorgula' butonuna tıklayınca emeklilik hesaplaması gerçekleştiriliyor.

        EYT'liye yol haritası

        uyg.sgk.gov.tr web sayfasında 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına gidip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu girilince emeklilik hesaplaması gerçekleştirilebiliyor.

        uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ web sitesine girip 4C üzerinden emekli olacak vatandaşlar için Doğum tarihi, Cinsiyet, 4A çalışma süresi Başlangıç ve bitiş tarihi bilgilerini girmelerini yeterli oluyor. Hizmet cinsini belirledikte sonra aşağıdaki kısımda yer alan hesapla butonuna tıklanıyor ve emeklilik hesaplaması gerçekleştiriliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        EYT’de kıdem hesabı!
        Haberler SGK EYT emekli maaş miktarı yıllara göre değişecek mi? EYT'de aylık bağlama oranı nasıl hesaplanır? EYT 2023 MAAŞ TAZMİNAT HESAPLAMA!
            SON DAKİKA