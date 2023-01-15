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    • SGK
    • 15.01.2023 07:02
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    • 15.01.2023 07:02
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    EYT 2000-2002-2008 yıllarını kapsar mı? EYT yaş, prim, yıl, maaş hesaplama! 1999- 2000 yılında sigortalı olan ne zaman, kaç yaşında emekli olur?

    EYT son dakika gelişmeler hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan bugün EYT müjdesini duyurdu ve gerekli şartları açıkladı. Buna göre, EYT düzenlemesi ile birlikte 9 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan kadınlar 20 yıl, erkekler ise 25 yıl çalışma ve prim gün sayısı şartını doldurduklarında yaşı beklemeden emekli olacak. Peki, EYT 2000-2002-2008 yıllarını kapsar mı? 1999- 2000 yılında sigortalı olan ne zaman, kaç yaşında emekli olur? EYT yaş, prim, yıl, maaş hesaplama!

    takvim.com.tr
    EYT 2000-2002-2008 yıllarını kapsar mı?

    EYT son dakika gelişmeler hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan bugün EYT müjdesini duyurdu ve gerekli şartları açıkladı. Buna göre, EYT düzenlemesi ile birlikte 9 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan kadınlar 20 yıl, erkekler ise 25 yıl çalışma ve prim gün sayısı şartını doldurduklarında yaşı beklemeden emekli olacak. Peki, EYT 2000-2002-2008 yıllarını kapsar mı? 1999- 2000 yılında sigortalı olan ne zaman, kaç yaşında emekli olur? EYT yaş, prim, yıl, maaş hesaplama!

    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemenin nasıl olacağını açıkladı.

    EYT ÇIKTI! BAŞKAN ERDOĞAN DETAYLARI AÇIKLADI! İŞTE ŞARTLAR...



    EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

    8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

        EYT ŞARTLARI NELER?

        8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

        PRİM GÜNÜ EKSİK OLAN NE YAPACAK?

        Prim günü dolmayan kadınlar doğum borçlanması, erkekler de askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu sayede eksik günler tamamlanabiliyor.

        SİGORTALILIK SÜRESİ DOLMAYANIN DURUMU NE OLACAK?

        Prim şartını tamamlayan ancak sigortalılık süresini doldurmayanlar kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 bitince emeklilik hakkı kazanacak.

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        KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

        Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak.

        EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLAR İÇİN DURUM NE?

        Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sigorta prim teşviki getirilecek. Böylece emekli olanlar için şirketlerin ödeyeceği primlerde düşüş olacak. Normal çalışanla emekli çalışan arasında prim farkı kalmayacak.

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        KIDEM TAZMİNATI DESTEĞİ OLACAK MI?

        Emekli olacakların hak kazandığı kıdem tazminatları için destek verilecek. Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu desteğiyle işverenlere kredi imkanı sağlanacak.

            NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

            Düzenlemenin Meclis'e sunulmasının ardından ocak ayında görüşülmesi bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması bekleniyor.
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            Haberler SGK EYT 2000-2002-2008 yıllarını kapsar mı? EYT yaş, prim, yıl, maaş hesaplama! 1999- 2000 yılında sigortalı olan ne zaman, kaç yaşında emekli olur?
                SON DAKİKA