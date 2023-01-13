Bağkur, SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2023 memur, emekli %30 zamlı aylıklar! NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

EYT düzenlemesiyle beraber araştırılan konulardan biri oldu. EYT'de 1999 öncesi sigortalı olma ve 5000 prim gün şartını karşılayan vatandaşlar EYT ile emekliliğe hak kazanabilecek. Bu nedenle birçok kişi maaş hesaplamalarına başladı. Bağkur, SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ekranı en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte emekli maaş hesaplama ekranı...
EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM?
SGK'nın hizmete sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu ile maaşlar hesaplanabiliyor. 4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.
OCAK GÜNCELLEMESİ GELDİ
Maaşlara yapılan zamlar ardından SGK'ya bağlı emekli maaşı hesaplama ekranına da ocak güncellemesi geldi.