Bağkur, SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA | 2023 memur, emekli %30 zamlı aylıklar! NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

EYT düzenlemesiyle beraber araştırılan konulardan biri oldu. EYT'de 1999 öncesi sigortalı olma ve 5000 prim gün şartını karşılayan vatandaşlar EYT ile emekliliğe hak kazanabilecek. Bu nedenle birçok kişi maaş hesaplamalarına başladı. Bağkur, SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ekranı en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte emekli maaş hesaplama ekranı...