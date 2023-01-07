EYT emekli maaş miktarı yıllara göre değişecek mi? EYT'de aylık bağlama oranı nasıl hesaplanır? EYT 2023 MAAŞ TAZMİNAT HESAPLAMA!

EYT MAAŞI HESAPLAMA 2023

Bildiğiniz üzere maaşlar 4A, 4B vE 4C dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu kapsamda EYT'liden talep edilenler ise uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap web sayfası üzerinden paylaşılıyor. 4A maaş hesaplaması yapmak için sizden istenen bilgiler arasında, T.C Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi bilgileri var. Bu bilgileri doldurduktan sonra 'Sorgula' butonuna tıklayınca emeklilik hesaplaması gerçekleştiriliyor.

uyg.sgk.gov.tr web sayfasında 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına gidip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu girilince emeklilik hesaplaması gerçekleştirilebiliyor.

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ web sitesine girip 4C üzerinden emekli olacak vatandaşlar için Doğum tarihi, Cinsiyet, 4A çalışma süresi Başlangıç ve bitiş tarihi bilgilerini girmelerini yeterli oluyor. Hizmet cinsini belirledikte sonra aşağıdaki kısımda yer alan hesapla butonuna tıklanıyor ve emeklilik hesaplaması gerçekleştiriliyor.