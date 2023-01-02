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    • SGK
    • 02.01.2023 08:00
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    • 02.01.2023 08:00
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    T.C. Kimlik No ile SSK hizmet dökümü sorgulama son dakika! EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? SSK sicil no nasıl öğrenilir?

    SSK sicil no bilgilerini bilmeyenler sorgulama işlemlerinin nereden yapılacağını merak ediyor. Peki, SSK sicil no nedir? SSK sicil no nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    SSK sicil no nasıl öğrenilir?

    Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olanlara sigorta başlangıcında verilen SSK sicil no sigorta durumu, prim ödemeleri ve emeklilik bilgilerini öğrenmek isteyen EYT'liler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, SSK sicil no nasıl öğrenilir? T.C. Kimlik No ile SSK hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır? EYT emekli maaşı hesaplama...

    SSK SİCİL NO NEDİR?

    SSK sicil no sosyal güvenlik numarası olarak da biliniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışan 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve ya 4C (Emekli Sandığı) çalışanlarının işe başladıkları ilk anda sicil numarası verilir. Her çalışanın bir sicil numarası bulunur.

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    SSK SİCİL NO NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    SSK Sicil numarası sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılır. E-Devlet üzerinden sicil numaranızı öğrenmek istiyorsanız ilk olarak www.turkiye.gov.tr sitesine giriş yapın. Sayfanın üst kısmında bulunan hizmetler kategorisinden 4A Sigortalı Tescil Kaydı bölümüne giriş yapılması gerekiyor. Ekranda istenen bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra sorgula tuşuna basarak sicil numaranızı öğrenebilirsiniz.

        SSK SİCİL NO NE İŞE YARAR?

        Çalışanların, ne kadar süredir sigortalı olduğu, sigorta priminin aylık ne kadar yattığı, emekliliğe ne kadar süre kaldığı gibi sorulara cevap bulmak için sicil numarasının bilinmesi gerekiyor.

        EYT MAAŞ HESAPLAMA

        EYT'li vatandaşlar da diğer SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri gibi maaş alabilecek. Maaş hesabı prim gün sayısına göre olacak.

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        EYT İLE EMEKLİ OLURSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

        SGK'nın hizmete sunduğu hizmet ile emekli maaşı hesaplama yapılabiliyor. EYT bekleyenler emekli oldukları takdirde ne kadar maaş alabileceğini öğrenebiliyor.

        EYT 4A EMEKLİ AYLIĞI ÖĞRENME

        4A SGK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını hesaplarken aşağıdaki bağlantıya tıklaması gerekiyor. Karşınıza çıkan adreste, "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" bilgilerini girip sorgulamayı tamamlayabilirsiniz. Çalıştığınız yıllara göre yatırdığınız primler hesaplanıyor ve emekli maaşınız ortaya çıkıyor.

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        EYT 4B EMEKLİ AYLIĞI ÖĞRENME

        4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, SGK üzerinden emekli olduğunda ne kadar maaş alabileceğini öğreniyor. Hizmet tutarı sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama bağlantısına tıklayabilirsiniz. Karşınıza çıkan bağlantıda T.C. Kimlik numaranızı girmeniz, sonrasında da tarım veya esnaf sigortalısı olup olmadığınızı öğrenmeniz gerekmektedir.

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            Yemeksepeti
            Haberler SGK T.C. Kimlik No ile SSK hizmet dökümü sorgulama son dakika! EYT emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? SSK sicil no nasıl öğrenilir?
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