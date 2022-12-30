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    • SGK
    • 30.12.2022 08:01
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    • 30.12.2022 08:01
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    Kısmi (yaştan) emeklilikten kimler yararlanacak? EYT'de kısmi emeklilik şartları neler? SSK, Bağkur, 4C 1999 öncesi kısmi emeklilik şartları neler?

    Kısmı emeklilik ile ilgili son gelişmeler arama motorlarında araştırılıyor. Bakan Bilgin, canlı yayında kısmi emeklilik hakkında önemli açıklamalar yapmıştı. Peki, EYT'de kısmi emeklilik şartları neler? Kısmi yaştan emeklilikten kimler yararlanacak? SSK, Bağkur, 4C 1999 öncesi kısmi emeklilik şartları neler? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    EYT’de kısmi emeklilik şartları neler? Kısmi yaştan emeklilikten kimler yararlanacak? SSK, Bağkur, 4C 1999 öncesi kısmi emeklilik şartları neler?

    EYT'de kısmi emeklilik şartları hakkında aramalar hız kazandı. Meclis'e gelmesi için geri sayımın başladığı EYT'de kısmi emeklilik durumu merak edildi. Bakan Bilgin son açıklamasında, "1999'daki şartlar neyse, çalışma süresi, hizmet süreleri değişmiyor, o günkü şartlarda emekli olacak. Kısmi emeklilik koşulları da aynen devam edecektir." demişti. Peki, EYT'de kısmi emeklilik şartları neler? Kısmi yaştan emeklilikten kimler yararlanacak? 1999 öncesi kısmi emeklilik şartları neler? İşte merak edilenler!

    BAKAN BİLGİN'DEN KISMİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI!

    Kısmı emeklilik son dakika gelişmeleri ile milyonlar tarafından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında EYT düzenlemesine yönelik açıklamalarda bulunarak, "1999'daki şartlar neyse, çalışma süresi, hizmet süreleri değişmiyor, o günkü şartlarda emekli olacak. Kısmi emeklilik koşulları da aynen devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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    YAŞTAN (KISMİ) EMEKLİLİK NEDİR?

    Kısmi emeklilik de denilen bu yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaşını buluyor. Böylece yaşı gelmiş ama çalışma imkanı olmayan sigortalılar kısmi emeklilik imkanıyla beklemeden maaş almaya başlayabiliyor.

    Kişiler için emeklilik yaş hesaplaması yapılırken aynı zamanda yaş haddi konusu da öne çıkmaktadır. Bu durum insanların normalden daha az sürelerden emekli olmalarının sağlamaktadır. 1999 yılından önce sigortalı olmuş olan kişiler, 3600 gün prim ödemeye bağlı olarak 15 sene kapsamında emekli olmaktadırlar.

        Eylül ayı itibariyle 1999 yılından önce çalışmaya başlamış olan kişiler eğer kadın ise onlarda yaş 56 olarak belirlenmiştir. Erkekler eğer bu yıldan önce sigortalanmış ve prim gün sayılarını 15 yıllık süre zarfında doldurmuşlarsa 58 yaşında emekliliğe hak kazanmaktadırlar.

        Eylül 1999 yılı ve Nisan 2008 yılları arasında sigortalı olarak işe başlamış olanlarda ise durum değişmektedir. Bu noktada 25 sene boyunca sigortalılık şartı aranmaktadır. Ayrıca 7000 günlük primlerin de eksiksiz yatırılmış olması gerekmektedir.

        Ama bu grupta yaş haddi de devreye girebilmektedir. O zaman 25 yıllık sigortalı olmaya bağlı olarak 4500 günlük primlerin ödenmesi yeterli görülmektedir. Kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurduklarında emekliliklerine hak kazanmaktadırlar.

        Kişilerin hangi meslekle yaşamlarını icra ettiklerine bağlı olarak da yine emekliliğe dair yaşlarda birtakım değişkenlikler olabilmektedir. Kolluk kuvvetlerinde çalışan kişiler daha erken bir yaşta emekli olma hakkı kazanabilmektedirler.

        Bedensel açıdan yıpranmaya mahal veren endüstriyel bazı iş ortamlarında çalışanlara da erken emekli olma hakkı tanınabilmektedir.

        BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

        Kısmi emeklilik de denilen bu yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaşını buluyor. Böylece yaşı gelmiş ama çalışma imkanı olmayan sigortalılar kısmi emeklilik imkanıyla beklemeden maaş almaya başlayabiliyor.

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        EYT için yaş sınırına henüz karar verilmediğini belirten Bakan Bilgin, "Aralık'a kadar yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi. Ocak ayında 2 milyonu biraz geçen kişi. Dediğimiz şartlara uygun. Prim gün sayısı ve hizmet süresi tamamlanmış olanların sayısı. Eğer hiçbir yaş sınırı olmasa bunlar giriyor. 2 milyon giriyor. Bazıları 5-6 milyon var, diyor. Geçen uzman kılığında bir adam 'Bu iş 13 milyona çıkar' diyor. Şu anda onları belirlemeye çalışıyoruz. Müracaat ediyor. Adam daha önce Bağkur, SSK'da, yurt dışında çalışmış. Onların dosyalarını müracaat edilmeden biz birleştiremiyoruz. O hummalı bir çalışma. Bütün çalışmalar ortaya çıktıktan, toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek. Ben burada devleti düşünüyorum, yurttaşlarımıza en fazla katkı yapabilecek çözüm üzerinde durmam gerekir. Yaş sınırına henüz karar verilemedi. Neticede tabloya bakarak siyasi karar verilecektir. Hükümet karar verecektir. Cumhurbaşkanımız değerlendirecektir. Tabloyu tam olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Hangi yaşta kaç kişi bulunuyor? Yaş aralığı nereden nereye geliyor. EYT'de ortalama yaş yüzde 49.9. Bu çalışmayı bitirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

        EYT'DE KISMİ EMEKLİLİK OLACAK MI?

        Kısmi emeklilik koşullarında değişiklik olmadığını belirten Bilgin, "1999'daki şartlar neyse, çalışma süresi, hizmet süreleri değişmiyor, o günkü şartlarda emekli olacak. Kısmi emeklilik koşulları da aynen devam edecektir. O insanlarımız rahat olsun, onların programında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.
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