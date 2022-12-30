Kısmi (yaştan) emeklilikten kimler yararlanacak? EYT'de kısmi emeklilik şartları neler? SSK, Bağkur, 4C 1999 öncesi kısmi emeklilik şartları neler?

EYT'de kısmi emeklilik şartları hakkında aramalar hız kazandı. Meclis'e gelmesi için geri sayımın başladığı EYT'de kısmi emeklilik durumu merak edildi. Bakan Bilgin son açıklamasında, "1999'daki şartlar neyse, çalışma süresi, hizmet süreleri değişmiyor, o günkü şartlarda emekli olacak. Kısmi emeklilik koşulları da aynen devam edecektir." demişti. Peki, EYT'de kısmi emeklilik şartları neler? Kısmi yaştan emeklilikten kimler yararlanacak? 1999 öncesi kısmi emeklilik şartları neler? İşte merak edilenler!
BAKAN BİLGİN'DEN KISMİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI!
Kısmı emeklilik son dakika gelişmeleri ile milyonlar tarafından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında EYT düzenlemesine yönelik açıklamalarda bulunarak, "1999'daki şartlar neyse, çalışma süresi, hizmet süreleri değişmiyor, o günkü şartlarda emekli olacak. Kısmi emeklilik koşulları da aynen devam edecektir." ifadelerini kullandı.
YAŞTAN (KISMİ) EMEKLİLİK NEDİR?
Kısmi emeklilik de denilen bu yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaşını buluyor. Böylece yaşı gelmiş ama çalışma imkanı olmayan sigortalılar kısmi emeklilik imkanıyla beklemeden maaş almaya başlayabiliyor.
Kişiler için emeklilik yaş hesaplaması yapılırken aynı zamanda yaş haddi konusu da öne çıkmaktadır. Bu durum insanların normalden daha az sürelerden emekli olmalarının sağlamaktadır. 1999 yılından önce sigortalı olmuş olan kişiler, 3600 gün prim ödemeye bağlı olarak 15 sene kapsamında emekli olmaktadırlar.