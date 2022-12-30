Kısmi (yaştan) emeklilikten kimler yararlanacak? EYT'de kısmi emeklilik şartları neler? SSK, Bağkur, 4C 1999 öncesi kısmi emeklilik şartları neler?

Eylül ayı itibariyle 1999 yılından önce çalışmaya başlamış olan kişiler eğer kadın ise onlarda yaş 56 olarak belirlenmiştir. Erkekler eğer bu yıldan önce sigortalanmış ve prim gün sayılarını 15 yıllık süre zarfında doldurmuşlarsa 58 yaşında emekliliğe hak kazanmaktadırlar.



Eylül 1999 yılı ve Nisan 2008 yılları arasında sigortalı olarak işe başlamış olanlarda ise durum değişmektedir. Bu noktada 25 sene boyunca sigortalılık şartı aranmaktadır. Ayrıca 7000 günlük primlerin de eksiksiz yatırılmış olması gerekmektedir.



Ama bu grupta yaş haddi de devreye girebilmektedir. O zaman 25 yıllık sigortalı olmaya bağlı olarak 4500 günlük primlerin ödenmesi yeterli görülmektedir. Kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurduklarında emekliliklerine hak kazanmaktadırlar.

Kişilerin hangi meslekle yaşamlarını icra ettiklerine bağlı olarak da yine emekliliğe dair yaşlarda birtakım değişkenlikler olabilmektedir. Kolluk kuvvetlerinde çalışan kişiler daha erken bir yaşta emekli olma hakkı kazanabilmektedirler.



Bedensel açıdan yıpranmaya mahal veren endüstriyel bazı iş ortamlarında çalışanlara da erken emekli olma hakkı tanınabilmektedir.