Kadınlarda ve erkeklerde EYT'li olma şartı nedir? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı EYT prim gün koşulu nedir? 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartları neler?

EYT'liler için son viraja girildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çıkacak düzenlemede prim ve yıl şartı kesinleşti. Bu kapsamda kadınlarda ve erkeklerde nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. Peki, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartları neler? Kadınlarda ve erkeklerde EYT'li olma şartı nedir? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı EYT prim gün koşulu nedir? İşte merak edilenler!
1999 ÖNCESİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Yani 12.5 yıl ve 15 yıl çalışmak emeklilik primi için yetiyor. 09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren kadınların 4.500 gün (12.5 yıl) ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor. Erkeklerde ise yaş şartı 60'a çıkıyor.
EYT'DE PRİM ŞARTI!
SSK'lılarda 5.000 prim, Bağkur ve Emekli Sandığı'na bağlı olanlarda 7200 ve 9000 gün şartı bulunuyor.