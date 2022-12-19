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    • SGK
    • 19.12.2022 08:01
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    • 19.12.2022 08:01
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    2022 EYT YAŞ VE PRİM HESAPLAMA! EYT'de yaş şartı olacak mı? Kadın ve erkeklerde yaş sınırı ne olacak?

    EYT'de yaş şartı hakkında aramalar hız kazandı. Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı EYT taslağı bu şekilde iken EYT çalışmasında yaş şartı da masaya yatırıldı. Özellikle işveren tarafından gelen talep dikkate alındı. Peki, EYT'de yaş şartı olacak mı? Kadın ve erkeklerde yaş sınırı ne olacak? 2022 EYT YAŞ VE PRİM HESAPLAMA!

    takvim.com.tr
    EYT’de yaş şartı olacak mı?

    EYT hakkında son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Milyonlar emekliliğini merakla beklerken yaş şartıyla ilgili son dakika haberi geldi. EYT çalışmasında yaş şartı da masaya yatırıldı. Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu. Peki, EYT'de yaş şartı olacak mı? Kadın ve erkeklerde yaş sınırı ne olacak? 2022 EYT YAŞ VE PRİM HESAPLAMA!

    EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı EYT taslağı bu şekilde iken bugün gerçekleşen 3'lü zirvede EYT çalışmasında yaş şartı da masaya yatırıldı. Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu.

    EYT 'de yaş şartı olacak mı? Külliyede konuşuldu: ''48-50 yaş''

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT konusu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre:

    "Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." Denildi.



    Bakan Bilgin'in EYT açıklaması şöyle oldu:

    "EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclise takdim edeceğiz" dedi.

    EYT SON DURUM: Yaş şartı var mı? Sınırlama 50-52 mi, yoksa 48-50 mi?

    EYT ŞARTLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

    Emekliliğe hak kazanılacak olan tarihi açıklayan Bilgin, şartlar konusunda şunları söyledi;

    "EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok."

    EYT'de yaş şartı olacak mı?

        EYT'YE 5 PUAN FORMULÜ

        Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten Bakan Bilgin, buna çözüm olarak şu açıklamada bulundu;

        "İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz."

        EYT DÜZENLEMESİ İÇİN İŞVERENLERE KREDİ PAKETİ

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeyle işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Bakanlıkça hazırlık başlatıldığını bildirdi.
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        Haberler SGK 2022 EYT YAŞ VE PRİM HESAPLAMA! EYT'de yaş şartı olacak mı? Kadın ve erkeklerde yaş sınırı ne olacak?
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