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    • SGK
    • 17.12.2022 08:02
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    • 17.12.2022 08:02
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    SGK EYT EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA || Emeklilik yaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar maaş alırım?

    EYT yasası sayesinde, 1999 öncesi sigortalı olan vatandaşlar emeklilik hakkı kazanacak. İşte EYT SGK emekli maaş hesaplama ve konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Emekli olursam ne kadar maaş alırım? SGK EYT EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA || Emeklilik yaşı sorgulama nasıl yapılır?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' uygulamasını erişime açtı. Yeni uygulamayla birlikte emekli olunduğu zaman alınacak maaş miktarı kolayca görüntülenebiliyor.İşte SGK EYT emekli maaşı hesaplama ekranı...

    EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

    EMEKLİ OLURSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

    SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.

        4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

        uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;

        T.C Kimlik numarası,

        SSK Sicil Numarası,

        Baba adı,

        Nüfus il,

        Doğum tarihi bilgileri.

        'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

        4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

        4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

        uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

        4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

        uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:

        Doğum tarihi,

        Cinsiyet,

        4A çalışma süresi

        Başlangıç ve bitiş tarihi.

        Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

        4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
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        Yenilenebilir enerjide roller değişiyor
        Haberler SGK SGK EYT EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA || Emeklilik yaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli olursam ne kadar maaş alırım?
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