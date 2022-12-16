EYT hakkında son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Milyonlar emekliliğini merakla beklerken yaş şartıyla ilgili son dakika haberi geldi. EYT çalışmasında yaş şartı da masaya yatırıldı. Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu. Peki, EYT'de yaş şartı olacak mı? Kadın ve erkeklerde yaş sınırı ne olacak? 2022 EYT YAŞ VE PRİM HESAPLAMA!
EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı EYT taslağı bu şekilde iken bugün gerçekleşen 3'lü zirvede EYT çalışmasında yaş şartı da masaya yatırıldı. Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT konusu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre:
"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." Denildi.
Bakan Bilgin'in EYT açıklaması şöyle oldu:
"EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclise takdim edeceğiz" dedi.
EYT ŞARTLARI HAKKINDA AÇIKLAMA
Emekliliğe hak kazanılacak olan tarihi açıklayan Bilgin, şartlar konusunda şunları söyledi;
"EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok."