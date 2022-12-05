EYT staj mağdurları son dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından EYT'lilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı: "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır.
DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. EYT konusundaki çalışmalara değinen Bilgin, bu konuda epey mesafe aldıklarını ve çalışmayı aralık ayında Meclis'e intikal ettireceklerini söyledi. Emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsatan Bilgin, şunları söyledi:
"Diğer iki şartı doldurup yaşı bekleyenler var. 'Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir' diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikkate alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu an iki şartı doldurup emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Yarın biraz daha artabilir. Biz onlarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Yaş şartı hiç olmasaydı emekli olabileceklerden bahsediyorum. Yoksa ne bileyim, 40'lı yaşlarda olanlar var. Onların büyük bir çoğunluğunun, bu bahsettiğim sayının dışında kalanların özellikleri prim gün ve yıl sayılarındaki eksikliktir. O iki şartta bir değişiklik yapmıyoruz. Süreç devam ediyor. Düzenlemenin kapsamını çalışmamız bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız."
EYT'LİLER ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ?
Sayın Bakanımız sürecin başından beri mayıs ve haziran ayından beri bizlerin görüşlerini alıyor. Sadece TİSK değil başka kuruluşların da görüşlerini aldı. İşçi temsilcilerinin de görüşlerini almaya devam ediyor. Biz TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerileriyle sunmayı seven bir teşkilatız. EYT kapsamında benzer bir yaklaşımımız var. Kapsamlı bir çalışmayı sayın Bakanımıza sunduk. 3 maddede size özet anlatmak istiyorum. Dünya örnekleriyle Türkiye örnekleriyle onlarca önerisi olan bir paket. 3 tane ana çatı altında özetleyebilirim.