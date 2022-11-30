Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği EYT konusuna dair Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Peki, EYT son dakika gelişmeleri neler? EYT son durum ne? İşte tüm detaylar...
500 MİLYARA ÇIKABİLİR
İşverenler yasal bir güvenceyle, ödemelerin net bir kurala bağlanmasını istiyor. İşverenlerin talebinin temel nedeninin aynı anda oluşacak kıdem tazminatı yükü olduğu belirtiliyor. Yapılan hesaplamalara göre olası EYT düzenlemesi sonrasında ilk yıl emekli olacak sayısı 1.6 milyon kişiye kadar çıkabilecek. Bunun da ek 528 milyar TL'lik bir fon ihtiyacına neden olacağı belirtiliyor.
Bazı şirketlerin kıdem tazminatı yükünün 1 milyar lirayı aştığına dikkat çekilirken, işveren örgütleri de, "kıdem tazminatı yükü nakit dengemizi bozmasın" beklentisini dile getirdi. İşverenlerin EYT düzenlemesiyle ilgili beklentilerini ilk olarak TİSK, 3 Kasım'daki açıklamasıyla gündeme getirmişti. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, düzenlemenin nitelikli iş gücü kaybı ve kıdem tazminatı yükü gibi ek maliyetleri de gözetecek uygun çözümlerle hazırlanmasının kritik olduğuna dikkat çekmiş ve bir dizi görüşme yapmıştı.