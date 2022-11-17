EYT'den faydalanamayacak olanlar dikkat! Emekliliği 5 sene erkene çeken formül ortaya çıktı! Zil takıp oynatacak!

Prim Günü Önemli

Konuşulan formüllerin bir kısmı emeklilik yaşı yerine prim gününü dikkate almayı önerdiği için, EYT'liler bağlamında prim günü çok büyük bir önem taşıyor. Mesela bir kimse 99 evveli işe girmiş ve ilk kez sigortalandıkları günden itibaren 6000 gün ile 5000 gün arasında bir vakit çalışmışsa erkekler 25 kadınlar 20 seneyi tamamladıkları gün emekliliğe hak kazanabilecekler.