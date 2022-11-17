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    • SGK
    • 17.11.2022 11:46
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    • 17.11.2022 11:59
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    EYT'den faydalanamayacak olanlar dikkat! Emekliliği 5 sene erkene çeken formül ortaya çıktı! Zil takıp oynatacak!

    5 sene erken emekli olma şansınız var. Yaş koşulunu yerine getirmediği halde sağlık kurulu raporuyla erken yaşlandığı belirlenenler bu haktan yararlanabiliyor. Psikolojik yaşanma hali de bu kapsamda değerlendiriliyor. Koşulları taşıyanların malulen emeklilikte olduğu gibi SGK müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Kurum, yaş, prim günü şartlarının yeterli olduğunu tespit ederse Sağlık Kurulu raporu için hastaneye sevk eder.

    takvim.com.tr
    Emekliliği 5 sene erkene çeken formül ortaya çıktı!

    Ülkemizde şu an milyonlarca vatandaş emeklilik hakkını kazanacağı günü umutla bekliyor. Bu amaçla sosyal medyada EYT ile alakalı paylaşımlar olabildiğince popüler ve nerdeyse gündemden hiç düşmüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise konuyu çözüme kavuşturabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

    Prim Günü Önemli

    Konuşulan formüllerin bir kısmı emeklilik yaşı yerine prim gününü dikkate almayı önerdiği için, EYT'liler bağlamında prim günü çok büyük bir önem taşıyor. Mesela bir kimse 99 evveli işe girmiş ve ilk kez sigortalandıkları günden itibaren 6000 gün ile 5000 gün arasında bir vakit çalışmışsa erkekler 25 kadınlar 20 seneyi tamamladıkları gün emekliliğe hak kazanabilecekler.

    Avrupa Modeli

    Sadece prim gününe bakılması, 3600 günün dolduğu güne göre prosedür yapılması, emekli olmak isteyenlerin maaşlarında kesinti yapılması gibi çoğu formül konuşulurken eksperler Avrupa Modeli gibi bir düzenin uygulanmasının çok daha başarılı netice vereceğini söylüyorlar.

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        Beş yıl erken emekli olabilirsiniz

        Yaş koşulunu yerine getirmediği halde sağlık kurulu raporuyla erken yaşlandığı belirlenenler bu haktan yararlanabiliyor. Psikolojik yaşanma hali de bu kapsamda değerlendiriliyor.

        Yaşlılık aylığı bağlanması için yaş koşulu dışındaki diğer şartları taşıyan, 55 yaşını dolduran sigortalılardan biyolojik yönden bu yaşı dolduran, çalışma gücü bu seviyeye düşenler erken yaşlanmış kabul ediliyor.

        Koşulları taşıyanların malulen emeklilikte olduğu gibi SGK müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Kurum, yaş, prim günü şartlarının yeterli olduğunu tespit ederse Sağlık Kurulu raporu için hastaneye sevk eder.

            Hastanede muayene, tetkik, tahlil, kontroller yapıldıktan sonra düzenlenen rapor SGK'ya gönderilir. SGK Sağlık Kurulu raporu, tıbbi belgeleri inceledikten sonra erken yaşlanmanın tespiti halinde emeklilik işlemleri başlatılır.

            Erken yaşlanma emekliliği 1 Ekim 2008'e kadar sadece SSK'lılar için uygulanıyordu. Bu tarihten sonra bütün çalışanları kapsayacak şekilde genişletildi. SGK genelgesiyle memurların da bu haktan yararlanabilecekleri hükmüne yer verildi.

            Erken yaşlandığı belirlenenler yaş ve prim yönünden büyük avantaj elde ediyor. 55 yaşını doldurup, uzun vadeli sigorta kolları primi bildirimi olan, 5400 prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanır. Bağ-Kur sigortalılarının ayrıca sigortalılık nedeniyle prim ve prime ilişkin herhangi bir borcunun olmaması gerekiyor. Mevcut durumda 58 yaşında emekli olabilecek bir çalışan erken yaşlanma ile 55 yaşında emekliliğe hak kazanacak.
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            Haberler SGK EYT'den faydalanamayacak olanlar dikkat! Emekliliği 5 sene erkene çeken formül ortaya çıktı! Zil takıp oynatacak!
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