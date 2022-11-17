EYT'den faydalanamayacak olanlar dikkat! Emekliliği 5 sene erkene çeken formül ortaya çıktı! Zil takıp oynatacak!

Ülkemizde şu an milyonlarca vatandaş emeklilik hakkını kazanacağı günü umutla bekliyor. Bu amaçla sosyal medyada EYT ile alakalı paylaşımlar olabildiğince popüler ve nerdeyse gündemden hiç düşmüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise konuyu çözüme kavuşturabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.
Prim Günü Önemli
Konuşulan formüllerin bir kısmı emeklilik yaşı yerine prim gününü dikkate almayı önerdiği için, EYT'liler bağlamında prim günü çok büyük bir önem taşıyor. Mesela bir kimse 99 evveli işe girmiş ve ilk kez sigortalandıkları günden itibaren 6000 gün ile 5000 gün arasında bir vakit çalışmışsa erkekler 25 kadınlar 20 seneyi tamamladıkları gün emekliliğe hak kazanabilecekler.
Avrupa Modeli
Sadece prim gününe bakılması, 3600 günün dolduğu güne göre prosedür yapılması, emekli olmak isteyenlerin maaşlarında kesinti yapılması gibi çoğu formül konuşulurken eksperler Avrupa Modeli gibi bir düzenin uygulanmasının çok daha başarılı netice vereceğini söylüyorlar.