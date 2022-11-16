Emekliliği 5 sene erkene çeken formül ortaya çıktı! EYT'den faydalanamayacak olanlar dikkat

Kimlerin bu emeklilikten yararlanacağı ve hangi vakit aralığında ki çalışanların emeklilik hakkı kazanacağının dikkatli şekilde belirlenebilmesi için komisyon kuran bakanlığın bu sene sonuna kadar birçok farklı çözümle çözümle geleceği de çıkan haberler arasında yer alıyor.
Prim Günü Önemli
Konuşulan formüllerin bir kısmı emeklilik yaşı yerine prim gününü dikkate almayı önerdiği EYT'liler bağlamında prim günü çok büyük bir öenm taşıyor. Mesela bir kimse 99 evveli işe girmiş ve ilk kez sigortalandıkları günden itibaren 6000 gün ile 5000 gün arasında bir vakit çalışmışsa erkekler 25 kadınlar 20 seneyi tamamladıkları gün emekliliğe hak kazanabilecekler.
Avrupa Modeli
Sadece prim gününe bakılması, 3600 günün dolduğu güne göre prosedür yapılması, emekli olmak isteyenlerin maaşlarında kesinti yapılması gibi çoğu formül konuşulurken eksperler Avrupa Modeli gibi bir düzenin uygulanmasının çok daha başarılı netice vereceğini söylüyorlar.