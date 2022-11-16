Emeklilik hesabı yapılırken 18 yaş evveli sigorta da dikkate alınacak. Nisan 1981 tarihi, bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde mühim bir rol oynayacak. Emeklilik başlangıcı 18 yaşının doldurulduğu tarih kabul edilmekle birlikte 8 Eylül 1999 evveli değişik hesaplanıyor. İşsizlik Sigortası Kanunu yürürlüğe girmeden evvel (8 Eylül 1999 evvelsi) sigortalı olanlar bağlamında Sosyal Sigortalar Kanunu geçerli olup işe girişin 18 yaş evvel ya da ardından olmasına bakılmadan giriş tarihine göre kademeli sisteme tabi bulunuyor.

Sigortalı Başlamaya 18 Yaşından Önce Başlayanlar EYT'den Nasıl Yararlanacak?

18 yaş öncesinde sigorta girişi emeklilik şartlarının belirlenmesinde dikkate alınır. Örneğin Ocak 1982 doğumlu bir kişi, Ocak 1999 tarihinde SSK'lı çalışmaya başladı. Bu kişi henüz 18 yaşını doldurmamakla beraber Eylül 1999 öncesi yapılan sigorta girişi nedeniyle EYT'ten yararlanabilecek. Eylül 1999 öncesinde yapılan sigorta girişi EYT düzenlemesinden yararlanma hakkı sağlayacak.