Emeklilik hesabı yapılırken 18 yaş evveli sigorta da dikkate alınacak. Nisan 1981 tarihi, bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde mühim bir rol oynayacak. Emeklilik başlangıcı 18 yaşının doldurulduğu tarih kabul edilmekle birlikte 8 Eylül 1999 evveli değişik hesaplanıyor. İşsizlik Sigortası Kanunu yürürlüğe girmeden evvel (8 Eylül 1999 evvelsi) sigortalı olanlar bağlamında Sosyal Sigortalar Kanunu geçerli olup işe girişin 18 yaş evvel ya da ardından olmasına bakılmadan giriş tarihine göre kademeli sisteme tabi bulunuyor.
Sigortalı Başlamaya 18 Yaşından Önce Başlayanlar EYT'den Nasıl Yararlanacak?
18 yaş öncesinde sigorta girişi emeklilik şartlarının belirlenmesinde dikkate alınır. Örneğin Ocak 1982 doğumlu bir kişi, Ocak 1999 tarihinde SSK'lı çalışmaya başladı. Bu kişi henüz 18 yaşını doldurmamakla beraber Eylül 1999 öncesi yapılan sigorta girişi nedeniyle EYT'ten yararlanabilecek. Eylül 1999 öncesinde yapılan sigorta girişi EYT düzenlemesinden yararlanma hakkı sağlayacak.
EYT yasası tarihi açıklandı!
Son dakika haberi: EYT bağlamında beklenilen tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanı Vedat Bilgin, EYT'yi Aralık ayı için Meclis'e takdim edeceklerini söyledi. Bakan Bilgin 4 milyon bireyin beklediği EYT düzenlemesiyle yeni gelişmeyi de ilk kez duyurdu. Bilgin yaptığı bildirimde "Yaklaşık 6 milyona yakın insanın emeklilik şartlarını düzenleyecek kapsamlı planlama yaptık" dedi. Bakan Bilgin, şu anda şartları dolduran 1.5 milyon birey olduğunu açıkladı.
Yeni düzenleme kimleri kapsayacak?
İlk sigortalı olduğu tarih 1999'un Eylül ayından önce olanlara yönelik bir düzenleme olacak. Bu tarihten önce sigortalı olan kadın çalışanlar; 20 yıllık çalışma süresini ve 5 bin gün prim gün sayısını tamamlayanlar düzenlemeden yararlanacak. Aynı şekilde 1999'un Eylül ayında önce sigortalı olan erkek çalışanlar; 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim günü dolduranlar düzenlemeden yararlanıp emekli olacak. Düzenlemeden yararlanmak için çalışma süresinin (hizmet süresi) ve 5 bin prim günün doldurulması şart. Hizmet süresini doldurmayanlar ve prim gün sayısı eksik olanlar EYT düzenlemesinden yararlanamayacak.