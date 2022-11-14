14 Kasım 2022 EYT son dakika haberi: EYT çıkmadan önce bunları yapın, emeklilik fırsatını kaçırmayın

14 Kasım 2022 EYT son dakika haberleri sayfamızda. Meclis gündemine gelecek, yıl sonuna kadar yasalaşacak ve 2023'ün başından itibaren de uygulanmaya başlanacak. Bakan Bilgin, açıklamalarında planlama ile ilgili da net ipuçlarını verdi. İlk etapta 1.5 milyon bireyin EYT kapsamında emekli olacağı da netleşti. Peki, kimler yararlanacak, kimleri kapsayacak, ilk emekli maaşları ne zaman alınacak? İşte, son haberler kapsamında EYT'de bütün merak edilenler.
EYT yasası tarihi açıklandı!
Son dakika haberi: EYT bağlamında beklenilen tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanı Vedat Bilgin, EYT'yi Aralık ayı için Meclis'e takdim edeceklerini söyledi. Bakan Bilgin 4 milyon bireyin beklediği EYT düzenlemesiyle yeni gelişmeyi de ilk kez duyurdu. Bilgin yaptığı bildirimde "Yaklaşık 6 milyona yakın insanın emeklilik şartlarını düzenleyecek kapsamlı planlama yaptık" dedi. Bakan Bilgin, şu anda şartları dolduran 1.5 milyon birey olduğunu açıkladı.
Yeni düzenleme kimleri kapsayacak?
İlk sigortalı olduğu tarih 1999'un Eylül ayından önce olanlara yönelik bir düzenleme olacak. Bu tarihten önce sigortalı olan kadın çalışanlar; 20 yıllık çalışma süresini ve 5 bin gün prim gün sayısını tamamlayanlar düzenlemeden yararlanacak. Aynı şekilde 1999'un Eylül ayında önce sigortalı olan erkek çalışanlar; 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim günü dolduranlar düzenlemeden yararlanıp emekli olacak. Düzenlemeden yararlanmak için çalışma süresinin (hizmet süresi) ve 5 bin prim günün doldurulması şart. Hizmet süresini doldurmayanlar ve prim gün sayısı eksik olanlar EYT düzenlemesinden yararlanamayacak.