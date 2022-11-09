9 Kasım 2022 EYT son dakika haberleri: Yaşa Takılanlar için kademeli emeklilik bombası! En az 5.200 gün prim doldurma şartı...

Emeklilikte yaşa takılan kişileri yakından ilgilendiren haber sonucunda bakanlık bağlamında duyuruldu Bakanlık için oluşturulan açıklamada emeklilikte yaşa takılan kişileri yakından ilgilendiren haberler yaşanıyor.
Yaş sorunu olan emeklilere sunulacak olan yeni fırsatlarla birlikte vatandaşlar erkenden emekli olabilme avantajına erişebilecekler. Bakanlık konuyla alakalı yeni değerlendirmelerin sürdüğünü ve yakın bir vakit dilimi içerisinde yaşa takılan vatandaşların basit bir şekilde emekli olma ihtimalini duyuran yeni açıklamalar yaptı. Böylece Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik değişik çözümlerin de karşımıza çıkacağını rahatça ifade edebiliriz.
5200 gün şartı var mı?
Bu kapsamda 5200 gün prim doldurma şartını gerçekleştiren vatandaşlara avantajlı bir şekilde EYT'den yararlanma olanakları sunuluyor. EYT'den yararlanma olanakları kapsamında vatandaşlar yaşa takılmalarına karşın basitçe prim günlerini ödeyerek emekli olabilme avantajına erişebilecekler. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar uzun bir süredir çoğu haberle gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bağlamında bizzat oluşturulan açıklamalarda konuyla alakalı değerlendirmelerin sürdüğü belirtilmişti.